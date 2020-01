Flutschutz : Diese Maßnahmen plant die Hansestadt gegen Hochwasser

In Sachen Flutschutz verfolgt die Stadt einen umfangreichen Plan. Die Unterwarnow wird zukunftsfest gemacht.

von Toni Cebulla

15. Januar 2020, 05:05 Uhr

Rostock | Für die Bewohner am Mühlendamm und Stadthafen kann es im Falle einer Sturmflut schnell ernst werden. Rund 20.000 Menschen könnten von einem Hochwasser mit bis zu drei Metern bedroht sein. Um Schäden in Millionenhöhe oder sogar Todesopfer zu verhindern, plant die Stadt daher umfangreiche Schutzmaßnahmen. So sollen zukünftig am Mühlendamm Hochwasserschutzwände gebaut und Dämme aufgeschüttet werden.

Wie ist die Hansestadt gegen eine solche Katastrophe gewappnet?

Auch der Bahnhof in Warnemünde, der derzeit umfangreich umgestaltet wird, soll mit seinem Bahnsteig zukünftig eine wichtige Hochwasserschutzfunktion erfüllen. Um den Schutz im Ostseebad zu vervollständigen, "ist noch ein zweiter Teilabschnitt der Werftallee von der Werft bis nach Groß Klein herzustellen", teilt das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg mit. In dem bedrohten Bereich soll bis 2025 die Straße angehoben und Schutzwände platziert werden.

Ebenfalls interessant: Sturmflutwand soll Seebad vor Hochwassern schützen



Der nördliche Teil von Groß Klein Dorf bleibt laut Angaben der Stadt vorerst ungeschützt. Bauwillige müssten sich dort selbst gegen das Hochwasser wappnen, erklärt Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). Die Bewohner von Schmarl hingegen sind durch die zur IGA 2003 errichtete Schutzlinie vor einem Warnowhochwasser abgesichert.

Die Häuser im Petriviertel sowie die Holzhalbinsel sind bereits flutsicher. Hauseigene Pumpen und eine mobile Spundwand für die Tiefgaragen sind vorhanden.

Unklar ist bisher, wie sicher der Osthafen und die Rövershäger Chaussee sowie der Petridamm im Ernstfall sind. Dazu seien konkrete Untersuchungen und Planungen notwendig, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium.

Ein Fünftel des Stadtgebietes stünde unter Wasser

Hintergrund: Bei einer Sturmflut sind laut Hochwasserrisikokarte des Landes 20.000 Rostocker betroffen. Knackt der Warnowpegel die drei Meter-Marke, wird ein Fünftel des Stadtgebietes überschwemmt, 1,4 Quadratkilometer davon sind bewohnt. Dazu zählen die Stadtmitte, Am Strande zwischen Kabutzenhof und Holzhalbinsel sowie der Osthafen und Petridamm. "Diese Flächen sind in Zukunft vor den Auswirkungen zu schützen", heißt es von Matthäus.

Schon seit 2012 besteht seitens der Hansestadt ein Rahmenplan zur Anpassung an den Klimawandel. Durch den schnellen Fortschritt der Klimakrise ist die Stadt im Zugzwang, die bisherigen Planungen zu überarbeiten, so der Umweltsenator.



Für die Bewohner der Ostseeküste gab es zuletzt 1872 ein verheerendes Hochwasserereignis. 271 Menschen starben bei dem extremen Jahrhunderthochwasser - mit einem Höchststand von drei Metern über normal.

Weiterlesen: MV stellt sich auf Sturmfluten ein