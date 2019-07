FC Hansa Rostock : 0:0 bei der Generalprobe gegen Hannover 96

Keine Tore gab es im letzten Testspiel vor Beginn der 3. Liga gegen den Erstliga-Absteiger, aber eine gute Leistung.

von Peter Richter

13. Juli 2019, 16:47 Uhr

Rostock | Es war der 11. Juni 1995, als der FC Hansa vor 25 600 Zuschauern im alten Ostseestadion durch ein 3:0 über Hannover 96 am vorletzten Spieltag die Rückkehr in die 1. Fußball-Bundesliga perfekt machte und der junge Trainer Frank Pagelsdorf (damals 37) mit Tränen in den Augen nach seinem dritten "Meister-Titel" in Folge (vorher zweimal mit dem 1. FC Union Berlin - d. Red.) sagte: "Es ist momentan noch ein komisches Gefühl für mich. Ich glaube, die Freude wird erst in den nächsten Tagen kommen."

Lange ist es her. In der Zwischenzeit hatte "Pagel", heute 61, den FC Hansa ein zweites Mal zum Aufstieg in die 1. Liga geführt, doch die Saison 2007/08 war auch die letzte "ganz oben". Ebenso bis Sonnabend letztmals standen sich seinerzeit die Weiß-Blauen und die Niedersachsen gegenüber (zweimal 0:3). Inzwischen sind die Mecklenburger leider Stammgäste in der Drittklassigkeit.

Am Sonnabend kam es als Generalprobe der Rostocker eine Woche vor dem Saisonstart gegen Aufsteiger Viktoria Köln zur insgesamt 16. Auflage des Duells mit Hannover 96. Dieses hatte vorher bis auf eine Partie im DFB-Pokal stets entweder in der 1. oder 2. Bundesliga stattgefunden.

Doch auch wenn es nicht um Punkte oder ums Weiterkommen in die nächste Runde ging, so stand doch bei beiden der Konkurrenzkampf um die Positionen in der jeweiligen Start-Elf auf der Tagesordnung.

Freilich hielt sich das Feuer in der Begegnung anfangs in Grenzen, sie war zunächst eher von Ereignisarmut geprägt, nachdem Erik Engelhardt schon nach weniger als drei Minuten verletzt ausschied. Der Neuzugang der Gastgeber war unter der Woche angeschlagen gewesen (rechtes Knie). Ansonsten kam weder die eine noch die andere Partei einem 1:0 nahe. Wenn, dann eher Hansa. Doch Pascal Breier verfehlte ebenso den Kasten (4.) wie Tanju Öztürk, der nach Flanke von links die Kugel volley nahm, sie jedoch nicht voll traf (18.).

Dann jedoch die Riesenchance für Korbinian Vollmann: Mehr durch Zufall kam er auf einmal mittig etwa zehn Meter ganz allein vor Ex-Nationaltorwart Ron-Robert Zieler in Ballbesitz, verfehlte jedoch das Gehäuse (29.).

In der Defensive wirkte der FCH stabil und (ball-) sicher, wenn er auch von den Schwarz-Roten nicht vor allzu große Probleme gestellt wurde. Und vorn näherte er sich nun allmählich der Führung an: durch Merveille Biankadi aus der zweiten Reihe (35.) und den neuen Innenverteidiger John Straight per Kopf nach Ecke von Aaron Opoku (44./jeweils knapp vorbei).

Die Ostseestädter blieben auch in der zweiten Halbzeit am Drücker, Vollmann kam aber nicht an Zieler vorbei (51.). Nach einer Stunde die bis dato beste Möglichkeit für die Gäste: Genki Haraguchi bedient schön den eingewechselten Stefandl, dessen Schuss jedoch Markus Kolke im Rostocker Tor sicher pariert. Auch von Haraguchi ließ sich der vom SV Wehen Wiesbaden gekommene Keeper nicht überraschen (68.).

Insgesamt allerdings waren die Weiß-Blauen weiterhin dichter dran am 1:0. So musste nach einem erneuten Kopfball von Straight ein Hannoveraner kurz vor der Torlinie retten (74.).

Als auch der 96er Soto (77./Kopfball gehalten von Kolke) und Nils Butzen (80./überraschender Heberversuch) nicht trafen, nahm die torlose "Punkteteilung" Gestalt an.

Rostock: Kolke - Ahlschwede (71. Butzen), Straith (79. Sonnenberg), Riedel, Rieble - Biankadi (86. Lach), Öztürk (79. Reinthaler), Pepic (86. Ramaj), Engelhardt (4. Opoku) - Vollmann (62. Hildebrandt), Breier (71. Königs)

Hannover: Zieler - Jung (46. Korb), Bakalorz (46. Ostrzolek), Elez, Albornoz Inola (46. Gloster) - Fossum - Muslija (46. Stefandl), Haraguchi, Prib, Maina (46. Tarnat) - Weydandt (46. Soto)

Schiedsrichter: Christian Allwardt (Kritzmow)

Zuschauer: 5600