Rostock : Demonstration gegen türkische Syrien-Offensive

Am Donnerstag demonstrierten in der Hansestadt Dutzende gegen die Syrien-Offensive des türkischen Präsidenten Erdogan.

von Ben Kendal

11. Oktober 2019, 07:08 Uhr

Etwa 180 Menschen haben am Donnerstag in Rostock gegen die türkische Offensive im Nordosten Syriens demonstriert. Die Demonstration verlief überwiegend friedlich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch in anderen deutschen Städten gingen die Menschen auf die Straße.

Ein Mann wurde verletzt

Ein 30-Jähriger wurde bei dem Protest in der Hansestadt mit Schlägen ins Gesicht verletzt. Er soll nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei einige Teilnehmer der Demo provoziert haben. Daraufhin seien einige Demonstranten auf ihn losgegangen und hätten ihm ins Gesicht geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Außerdem sollen einige Teilnehmer Fahnen mit Bezug zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gezeigt haben. Der polizeiliche Staatsschutz prüft das.

Der Militäreinsatz richtet sich gegen die kurdische YPG-Miliz, die von der Türkei als Terrororganisation angesehen wird.

