Casting : Scouts suchen im KTC nach Rostocker Talenten

Deutschlands größter TV- und Filmproduzent UFA hofft, in der Hansestadt die Stars von morgen zu finden.

von Torben Hinz

04. Januar 2019, 15:09 Uhr

Rostock | Gesangstalente, Tänzer, Musiker oder auch Show- und Quiz-Kandidaten - am Sonnabend, 12. Januar, sucht die Castingagentur UFA Talentbase frische Gesichter für Formate wie Fernseh-Shows, Serien und Kinofilme. Los geht das Schaulaufen und Vorführprogramm mit Unterhaltungswert auch für die Zuschauer um 14 Uhr im Kröpeliner-Tor-Center. Bis 19 Uhr können Rostocker den Scouts von Deutschlands größtem TV- und Filmproduzenten UFA dann zeigen, was in ihnen steckt. Bei Erfolg könnte ihnen beispielsweise eine Rolle als Komparse in einem Film winken.

Die UFA steht beispielsweise hinter Produktionen wie "Der Medicus", "Ich bin dann mal weg", "Gute Zeiten Schlechte Zeiten", "Deutschland sucht den Superstar" oder auch "Das Supertalent". Ihre Scouts sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Vom Anfänger bis zum Profi ist dabei jedes Talent gefragt, teilzunehmen. Gefragt sind versteckte Stimmwunder, die sich bisher noch nicht auf die Bühne getraut haben, Schauspieltalente, die vor dem Spiegel immer wieder bekannte Filmszenen nachspielen oder Blogger, die bei Instagram und Co. ihre Talente zeigen. Wer eine interessante Lebensgeschichte zu erzählen hat und sie vor die Kamera tragen möchte, kann dies ebenfalls machen. Der Bandbreite sind kaum Grenzen gesetzt.

So läuft das Casting ab

Die Castingteilnehmer müssen zunächst einen kurzen Datenbogen ausfüllen und können danach professionelle Fotos für ihre eigene Sedcard auf www.talentbase.de erstellen lassen. Darüber hinaus ist es den Teilnehmern möglich, ihr Können vor der Videokamera unter Beweis zu stellen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Das Casting ist für Teilnehmer und Zuschauer kostenlos.