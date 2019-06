Warnemünde : Buntes Programm zum Kindertag kommt gut an

Ostseebad will mit dem Angebot auch die Familienfreundlichkeit fördern. Freiwillige Feuerwehr hilft dabei mit.

von Maria Pistor

02. Juni 2019, 12:42 Uhr

Warnemünde | Hüpfburg, Programm und einmal bei der Feuerwehr im Auto sitzen - das gehörte am Sonnabend zum Kindertagsprogramm in Warnemünde. Zugleich abgesichert und bereichert wurde das Event durch die Freiwillige Feuerwehr Warnemünde, die mit Kameraden der Jugendwehr vertreten war. An ihrem Stand konnten die Gäste ein Quiz lösen. Alya (10) und ihre Schwester Luisa (3) aus Broderstorf guckten auch einmal vorbei.

"Wir möchten noch stärker auf die Wünsche unserer Gäste und Einwohner eingehen. Dabei steht für uns die Familienfreundlichkeit an oberster Stelle", betonte Tourismusdirektor Matthias Fromm. Der Eintritt war für alle an diesem Tag frei.