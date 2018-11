Statista für Schulen : Medizinische Akademie erste Schule im bundesweiten Projekt

Als bundesweit erste Schule profitiert die Medizinische Akademie Rostock von der Initiative „Statista für Schulen“ Schülerinnen und Schüler können ab sofort das Statistik-Portal nutzen und damit auf über eine Million aktueller Statistiken aus rund 22.500 Datenquellen zugreifen.

05. November 2018, 17:16 Uhr

Rostock | „Wir freuen uns, unseren Schülern einen weiteren digitalen Baustein an die Hand zu geben, um Medienkompetenz im Unterricht zu erlernen. Gerade in Hinblick auf die Recherche und den Einsatz von Informationen und Daten im Internet ist dies eine besondere Hilfestellung für die gesamte berufliche Ausbildung“, sagte der Schulleiter der Medizinischen Akademie Michael Nimtz, der sich mit Lehrern und Schülern der IB Medizinische Akademie Rostock sowie Vertretern des Hamburger Unternehmens traf, um von Rostock aus gemeinsam das bundesweite Pilotprojekt „Statista für Schulen“ zu starten.



Im Rahmen eines schulinternen Lehrerfortbildungstages beschäftigte sich das Kollegium dann auch bereits intensiv mit der Anwendung der unterschiedlichen Funktionalitäten des Statistik-Portals. Im direkten Austausch wurden erste Anwendungsfälle für den Unterricht durchgespielt und neue Einsatzmöglichkeiten ausprobiert. Für die Lehrer eine dankbare Gelegenheit, das Spektrum ihres Unterrichtes mit der neuen Datengrundlage anzureichern. “Für mich und meine Kollegen stellt diese Kooperation eine schöne Erweiterung des Unterrichts dar, auf die wir uns schon jetzt freuen.”, resümiert Lehrerin Karolin Block.

Ziel der Initiative ist es, den Unterricht an Schulen digital zu unterstützen. So sollen die Schüler wichtige Fähigkeiten wie das Selektieren, Auswerten und Interpretieren von Daten frühzeitig erlernen und sie dann z.B. für Referate oder für die Unterrichtsvorbereitung nutzen. Dass Rostock den ersten Zugang zu dem Statistik-Portal erhält, ist kein Zufall, so Dr. Friedrich Schwandt, Geschäftsführer von Statista: „Die Medizinische Akademie steht für Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und eine Bildungsidee, die Jugendlichen und Erwachsenen Berufschancen unabhängig von sozialer oder ethnischer Herkunft bietet. Dieses Prinzip möchten wir fördern.“

