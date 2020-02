Brandstiftung im Parkhaus : Mehrere Fahrzeuge in Rostock zerstört

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

von Jana Marie Krest

07. Februar 2020, 07:17 Uhr

Bei einem Feuer in einem Parkhaus in Rostock-Toitenwinkel sind am frühen Freitagmorgen drei Autos und ein Motorrad zerstört worden. Vermutlich handele es sich um Brandstiftung, teilte ein Polizeisprecher mit. Vier weitere Autos seien durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Den Angaben zufolge gab es einen lauten Knall, bevor das Feuer ausbrach. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden lang.