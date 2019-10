Bentwisch : Was bringt Satellitennavigation in der Schifffahrt?

Experten loten bei Tagung in Bentwisch Perspektiven und Chancen aus.

von NNN

13. Oktober 2019, 15:39 Uhr

Bentwisch | Perspektiven und Chancen für Anwender von Satellitennavigation im maritimen Umfeld stehen im Mittelpunkt einer Tagung, die der Verein Maritimes Cluster Norddeutschland (MCN) am 13. November im Bentwischer ITC Innovations- und Trendcenter, Hansestraße 21, veranstaltet.

Die Teilnehmer sollen am Beispiel des europäischen Systems Galileo einen Einblick in die Welt der globalen Satellitennavigation bekommen. Denn mittlerweile gehören Technologien aus dem All zur Grundausrüstung eines modernen Schiffes. Was für die Seefahrer früherer Zeiten noch ein Traum war, ist heute Realität: Die metergenaue Standortbestimmung an nahezu jedem Ort der Welt. Dahinter stecken ausgefeilte satellitengestützte Navigationssysteme (GNSS) wie GPS (USA), Glonass (Russland), Galileo (Europa) oder Beidou/Compass (China), die eine absolute Positionsbestimmung auf der Basis von Signalen aus rund 23.000 Kilometern Entfernung von der Erde ermöglichen.

Darüber hinaus haben die Teilnehmer die Möglichkeit, direkt mit Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, der Hochschule Wismar und Anbietern von GNSS basierten Dienstleistungen ins Gespräch zu kommen.

Interessenten können sich bis 6. November anmelden auf der Homepage von MCN.