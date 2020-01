Bauprojekt in Rostock : Land gibt eine Million für Umgestaltung des Grünen Wegs

Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Mai 2020 beginnen und im Frühjahr 2021 beendet sein.

24. Januar 2020, 14:06 Uhr

Rund 1,1 Millionen Euro Städtebaufördermittel bekommt Rostock für den Umbau des Grünen Wegs nahe der ehemaligen Stasi-Untersuchungshaft in der Hermannstraße vom Land. Das teilte das Bauministerium am Freitag mit. Insgesamt sollen knapp 1,7 Millionen Euro in die Sanierung fließen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Mai 2020 beginnen und im Frühjahr 2021 beendet sein.

Unter Federführung der Rostocker Gesellschaft für Stadtentwicklung und -erneuerung (RGS) soll der Grüne Weg zwischen August-Bebel- und Augustenstraße umgestaltet werden. Er ist Teil des Sanierungsgebiets Stadtzentrum Rostock und des Denkmalbereichs Steintor-Vorstadt.

So sollen die Straße mit insektenfreundlicher Beleuchtung ausgestattet, Nebenanlagen sowie die Entwässerungsanlagen erneuert werden. Die denkmalgeschützte ehemalige Gefängnismauer der Stasi-U-Haft bleibt erhalten.

Zu der Anlage gehören das angrenzende Wachgebäude, der ehemalige Eingangsbereich mit Kontrollgebäude und das Tor mit Schrankenanlagen inklusive Originalbeleuchtung.

Ziel ist es, den städtebaulichen Missstand zu beseitigen und die denkmalgeschützte Anlage zu erhalten. Das Umfeld der Mauer soll begehbar gestaltet und die historische Wegeführung des Grünen Wegs wieder hergestellt werden.