Kreuzschifffahrt : Aida Cruises übernimmt erstes LNG-Schiff

Prototyp kann mit Flüssigerdgas fahren und nimmt am 19. Dezember in Teneriffa die ersten Passagiere auf.

von NNN

12. Dezember 2018, 14:57 Uhr

Rostock | Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat am heutigen Mittwoch offiziell ihr neues Schiff "Aidanova" von der Meyer Werft in Papenburg übernommen. Es ist das erste der Flotte, das im Hafen und auf See mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden kann. Nach Angaben der Reederei handelt es sich bei dem Prototypen um einen innovativen Neubau mit herausragenden Erlebniswelten für die Gäste. Aida-Präsident Felix Eichhorn: "Wir sind ungemein stolz darauf, das derzeit umweltfreundlichste Kreuzfahrtschiff zu betreiben und werden diesen Weg der kontinuierlichen Weiterentwicklung konsequent weiter gehen."

Aida Cruises

Die ersten Passagiere sollen am 19. Dezember in Teneriffa an Bord gehen. Auf sie warten 17 Restaurants, die sich auf Fische und Meeresfrüchte, Grillfleisch vom Spieß, Sushi und Teppanyaki-Gerichte, aber auch auf Currywurst, Döner oder belegte Brote spezialisiert haben. Darüber hinaus bietet das Schiff 23 Bars, ein bordeigenes Fernsehstudio, eine 360-Grad-Bühne mit mehr als zehn LED-Wänden im Theatrium sowie einen "Magic Tunnel" für Artisten-Auftritte. Außerdem befinden sich ein Klettergarten, Wasserrutschen, ein Beach Club und ein Outdoor-Fitnessstudio an Bord. Für Passagiere stehen 21 verschiedene Kabinenvarianten zur Verfügung.





Aida Cruises





Die "Aidanova" soll laut Reederei neue Maßstäbe im umweltschonenden Reisen setzen. In Flüssigerdgas als Antriebstechnologie habe das Unternehmen bereits vor mehr als zehn Jahren zu investieren begonnen. Das ermögliche, Emissionen von Feinstaub und Schwefeloxiden nahezu vollständig zu vermeiden. Und auch der Ausstoß von Stickoxiden und die CO2-Emissionen würden sich nachhaltig verringern. 2021 und 2023 werden zwei weitere Schiffe dieser neuen Generation die Flotte verstärken. In weniger als fünf Jahren werden somit mehr als die Hälfte aller Aida-Gäste an Bord von Schiffen reisen, die entweder ganz oder teilweise mit emissionsarmem Flüssigerdgas betrieben werden können.

Aida Cruises





Die feierliche Indienststellung des neuen Schiffs nahmen Michael Thamm, CEO Costa Group & Carnival Asia, Felix Eichhorn, Bernard Meyer und Tim Meyer, Geschäftsführer der Meyer Werft, Kapitän Boris Becker und weitere Ehrengäste vor. In ihrer Premierensaison bereist die "Aidanova" auf siebentägigen Kreuzfahrten die Inselwelt der Kanaren und Madeira. Ab Sommer 2019 nimmt das Schiff Kurs auf mediterrane Ziele wie Mallorca, Barcelona, Rom, Florenz und Marseille. Damit wird das neue Kreuzfahrtschiff auf den beiden beliebtesten Routen der deutschen Gäste unterwegs sein - in der Wintersaison auf den Kanaren und in den Sommermonaten im westlichen Mittelmeer. Aida Cruises beschäftigt derzeit rund 12.500 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen an Land und an Bord der 13 Kreuzfahrtschiffe.





Die "Aidanova":

Werft: Meyer Werft, Papenburg (Deutschland)



Kiellegung: 04. September 2017



Indienststellung: 12. Dezember 2018

Länge: 337 Meter



Breite: 42 Meter



Tiefgang max.: 8,80 Meter



Bruttoraumzahl: 183.900 GT



Decks: 20



Kabinenzahl: 2626 (31 Suiten, 1655 Balkonkabinen, 198 Meerblickkabinen, 312 Innenkabinen)

Restaurants: 17



Bars: 23



Crew: zirka 1500