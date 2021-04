Großeinsatz in Gehlsdorf : Anglerboot kentert auf Rostocker Unterwarnow

Zwei Personen eilten dem 67-jährigen Mann zur Hilfe.

Rostock-Gehlsdorf | In der Nähe des Fähranlegers Rostock-Gehlsdorf ist am Montagnachmittag ein Anglerboot von einer größeren Welle erfasst worden und gekentert. Der Fahrer fiel in die kalte Unterwarnow und kam mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus. Zwei Personen eilten zur Hilfe Der Vorfall hatte sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers gegen 13.15 Uhr in dir...

