Amtseinführung : Martin Kumlehn ist neuer Rostocker Universitätsprediger

Der Buchholzer Gemeindepastor und Religionslehrer ist für drei Jahre in das Amt berufen worden.

17. Dezember 2018, 10:00 Uhr

Rostock | Pastor Martin Kumlehn (53), Privatdozent an der Berliner Humboldt-Universität und Gemeindepastor in Buchholz, ist am Sonntag in sein neues Amt als Rostocker Universitätsprediger eingeführt worden. Für Rostock und die Universität sei es wichtig, dass Räume des Hörens entstehen, sagte Landesbischof Gerhard Ulrich in der Klosterkirche Zum Heiligen Kreuz - „Räume für die ganz andere Stimme, die oft quer liegt zu den Erfahrungen dieser Welt.“ Die Klosterkirche ist zugleich Universitätskirche. Kumlehn wurde für drei Jahre in das Amt berufen.

Martin Kumlehn war Gemeindepastor in Barum (Lüneburger Heide), ehe er 1999 an der Ruhr-Universität-Bochum promoviert wurde. 2007 habilitierte er an der Humboldt-Universität zum Thema „Gott zur Sprache bringen“. Seine Forschungsschwerpunkte sind Kirchentheorie, Religion und Kultur, Religion in der Kita und Gartentherapie. Er ist zudem als Religionslehrer an der Werkstattschule in Rostock sowie als Redakteur der Reihe Predigtstudien tätig. Seit 2010 ist er Pastor in Buchholz, wo er 2017 die KunstKirche für den Dialog zwischen Kirche und Gegenwartskunst ins Leben gerufen hat.

Auftrag eines Universitätspredigers sei es, so Landesbischof Ulrich, Gott zur Sprache zu bringen. „Mitten im Leben der Menschen, im Dialog mit ihnen, im Hier und Jetzt.“ Die Rede von Gott trage Entscheidendes zur Würde eines jeden Einzelnen und zur Selbstverwirklichung der eigenen Individualität bei.

Seit 1841 werden in Rostock Universitätspredigten gehalten, zunächst an der Kirche St. Marien, seit 1899 in der alten Klosterkirche ‚Zum Heiligen Kreuz‘. Sie dient bis heute der Universität Rostock als Universitätskirche. Im Rostocker Universitätsgottesdienst ist es üblich, dass auch Hochschullehrer anderer Fakultäten die Kanzel besteigen. (mit epd)