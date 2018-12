Adventsmärkte : Der Weihnachtsmann kommt mit Feuerwehr und Rentier

Eine besondere Anreise hat der Bärtige in Warnemünde.

von Maria Pistor

02. Dezember 2018, 14:30 Uhr

Warnemünde | Der bärtige Alte für Warnemünde ist am Sonnabend spektakulär zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes gekommen: Wehrführer Thomas Hellwig brachte den Rotmantel mit einem Auto der Freiwilligen Feuerwehr Warnemünde ins Seebad. Bei der Ankunft wurde der Ehrengast von einem Rentier erwartet, das von Jens Kohlhaus und seinem Sohn Max vom Kamelhof Sternberger Burg begleitet wurde. Das gab ein großes Hallo bei den Kindern. Auch der kleine Bruno streichelte mutig das Tier. Vorher hatte Pastor Harry Moritz die Gäste begrüßt und seine Freude geäußert, dass der Kirchenplatz für diesen Zweck belebt worden ist. Organisiert wird der Weihnachts- und Neujahrsmarkt vom Handels- und Gewerbeverein (HGV).

Damit auch alles sicher abläuft, sind vom Rostocker Seehafen sogenannte Hafenschweine, wie die Betonklötze zum Schutz von Plätzen heißen, aufgestellt worden. "Unsere in der Stadt waren bereits alle, dadurch waren wir froh über die Hilfe vom Seehafen", so Bausenator Holger Matthäus (Grüne).

Parallel zum Markttreiben in Warnemünde war der Campingplatz Markgrafenheide zu einem Eldorado für Fans des zweitägigen Weihnachtsdorfes geworden. Martina Weiß war das erste Mal unter den 45 Ausstellern, die ihre Unikate in den Holzhütten feilboten. "Bunte Schweinereien" stand an ihrem Haus zu lesen. Sie hat Sparschweine in verschiedensten Farben und Motiven bemalt. Natürlich waren auch Hanse-Schweine dabei. "Ich bin begeistert", schwärmt sie abends über den Ansturm. Und sie will wiederkommen, wenn sich das von den Besucherzahlen jährlich wachsende Event wiederholt. Die Kinder waren vor allem auch über die Möglichkeit der Kutschfahrten begeistert. Und viele Leute hatten Glück bei der Tombola.



Während der Markgrafenheider Weihnachtsmarkt bereits wieder Geschichte ist, wird der in Warnemünde am Kirchenplatz noch bis zum Neujahrstag täglich öffnen. Für Kinder gibt es dort eine Kindereisenbahn.