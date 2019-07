13-Jähriger aufgegriffen : Vermisster Rostocker Junge ist wieder da

Er war zuletzt am Strand gesehen worden. Jetzt ist der Junge wieder da. Eine Straftat schließt die Polizei aus.

von NNN

02. Juli 2019, 08:49 Uhr

Rostock | Der seit Freitag vermisste 13-Jährige aus Rostock ist wieder da. Der 13-Jährige ist in der Nacht zu Dienstag aufgegriffen worden. Der Junge ist unversehrt. "Anhaltspunkte für eine Straftat im Zusammenhang mit seinem Verschwinden liegen nicht vor", so die Polizei. Er wurde an seine Eltern übergeben. Der Junge war zuletzt am Donnerstag gegen 15 Uhr am Strand von Warnemünde gesehen worden und wurde seit dem vermisst.

Die Rostocker Polizei dankt für die Unterstützung aus der Bevölkerung.