Rostock : 12-jähriges Kind vermisst

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

von svz.de

24. Oktober 2018, 18:40 Uhr

Seit dem 24.10.2018 gegen 12:45 Uhr wird der 12-jährige Florian Schultz aus Rostock/Gehlsdorf vermisst. Der vermisste Junge stieg nach ersten Erkenntnissen an der Haltestelle Gehlsheimer Straße in den Bus der Linie 45 in Richtung Dierkower Kreuz. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bisher noch nicht zum Auffinden des Jungen.

Polizei Rostock

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,50 Meter groß

- schlanke Gestalt

- kurzes, dunkelblondes Haar

- bekleidet mit einer roten Jacke, einer grünen Hose und einem schwarzen Basecap. Er führt eine weiße Umhängetasche bei sich.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt des Jungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rostock unter der Tel: 03814916-1616 oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.