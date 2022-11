Gemeinsam mit dem Heimatverband hat das Volkskundemuseum in Schönberg ein weihnachtliches Programm geplant. Symbolfoto: Jonas Walzberg up-down up-down Lesungen und Adventsmarkt 2022 Weihnachten im Volkskundemuseum Schönberg Von Katrin Glüsenkamp | 24.11.2022, 13:56 Uhr

Auch in diesem Jahr lädt das Volkskundemuseum in Schönberg wieder die Gäste ein, an ihrem bunten Weihnachts-Programm teilzunehmen. Los geht es schon am ersten Advent.