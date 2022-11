Aktive des Voltigiervereins Wedendorf präsentierten während des Novemberzaubers ihr Können. Foto: Holger Glaner up-down up-down Weihnachtsmarkt 2022 So schön feierten Wedendorf, Carlow und Thandorf Von Holger Glaner | 20.11.2022, 17:42 Uhr

Zum ersten Mal lockten der Novemberzauber in Wedendorf und der Markt in Thandorf Besucher an. Indes wird der Adventsmarkt in Carlow sogar nochmals öffnen. Unsere Liste zeigt weitere Termine für Weihnachtsmärkte in Nordwestmecklenburg.