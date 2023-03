Sieben Mannschaften hatten sich zu einem Volleyballturnier getroffen. Der Erlös kommt der Schule zugute. Foto: Maik Freitag up-down up-down Schule Schlagsdorf Volleyballer sorgen für mehr Lernstoff im Schulgebäude Von Maik Freitag | 09.03.2023, 15:10 Uhr

Die Schule Schlagsdorf will Lernstoff direkt ins Schulgebäude kleben: an Treppen, auf Wänden oder an Säulen. Wer daran vorbeigeht, muss unweigerlich lesen, was dort geschrieben steht. So sollen wichtige Themen auf ungewöhnliche Weise im Kopf bleiben.