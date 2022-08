Viele fleißige Helfer aus Wedendorf hatten einen Riesen-Spaß beim Aufbauen der diesjährigen Erntepuppen. FOTO: Sophie Schollmeyer up-down up-down Mit Video Wedendorf freut sich auf viele Gäste zum Erntefest 2022 Von Holger Glaner | 23.08.2022, 17:03 Uhr

Vier Meter hohe Erntepuppen aus Stroh weisen auf das dörfliche Großereignis am 10. September in der Gemeinde Wedendorfersee hin. Zahlreiche Helfer packen bei der Vorbereitung mit an.