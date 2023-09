Schöneberg und Rehna Ende einer Ära: Uwe Blaumann verlässt Büromöbelhersteller Palmberg nach 39 Jahren Von Michael Schmidt | 14.09.2023, 16:47 Uhr Der Schein trügt: Bei seiner Verabschiedung hatte Uwe Blaumann mehrfach mit den Tränen zu kämpfen. Hier wünscht ihm Mecklenburg-Vorpommerns Landtagspräsidentin Birgit Hesse alles Gute für die Zukunft. Foto: Michael Schmidt up-down up-down

Er stellte die Weichen von Palmberg auf Zukunft, meisterte mit seinem Team mehrere Krisen und erwirtschaftete Millionen-Gewinne: Uwe Blaumann. Im Alter von 65 Jahren geht der Chef des Büromöbelherstellers in Schönberg und Rehna in den Ruhestand und will neue Pläne verwirklichen.