Utecht will Tempo 30 im gesamten Ort einführen. Foto: Christian Koepke Sicherheit im Straßenverkehr Utecht will Raser ausbremsen und setzt künftig auf Tempo 30 Von Michael Schmidt | 04.01.2023, 14:13 Uhr

Während die Deutsche Umwelthilfe eine neue Debatte zu Tempo 30 in Städten gestartet hat, ist die Gemeinde Utecht schon einen Schritt weiter. Die Kommune kündigt an, Tempo 30 in Utecht einführen zu wollen.