Mit Wunderkerzen und Böllern begrüßten die Kinder in Thandorf das neue Jahr schon weit vor Mitternacht. Foto: Maik Freitag up-down up-down Kindersilvester am Dorfteich Thandorfer Kinder lassen gute Wünsche aufsteigen Von Maik Freitag | 01.01.2023, 14:34 Uhr

In Thandorf haben sich Kinder und Erwachsene schon Stunden vor dem Beginn des neuen Jahres am Dorfteich getroffen, um mit Raketen das neue Jahr zu begrüßen und gute Wünsche in die Luft zu schießen.