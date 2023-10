Veranstaltungen in NWM Das ist am Wochenende zwischen Thandorf und Dragun los Von Sarah Heider | 19.10.2023, 15:22 Uhr Mit bunten Laternen können Kinder am Wochenende wieder durch Thandorf ziehen. Der Umzug in Demern wurde hingegen abgesagt. Archivfoto: Norbert Wiaterek up-down up-down

Von Flohmarkt über preisgekrönte Filmmusik bis Oktoberfest – an diesem Wochenende ist in der Region einiges los. Eine Übersicht über Veranstaltungen in Rögnitz, Gadebusch, Dragun, Veelböken, Thandorf und Carlow.