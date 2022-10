An der Schule Schlagsdorf packten auch sie beim Bau des Kräutergartens mit an (v.l.): Max Meyer, Einar Strauch, Lucas Mett, Lenny Mustin, Andreas Holleitner und Linus Müller. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Aktion „Verrückt auf Morgen!“ Schule Schlagsdorf setzt auf Kräutergarten in Terrassenform Von Michael Schmidt | 25.10.2022, 15:26 Uhr

An der Schule Schlagsdorf entsteht etwas, was wohl jeder Spitzenkoch gerne für sich alleine haben möchte: ein Kräutergarten. Realisiert wird das Projekt anlässlich einer bundesweiten Aktion in Biosphärenreservaten.