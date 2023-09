Spätsommerturnier Fußballzwerge wollen Sonne nutzen Von Maik Freitag | 14.09.2023, 16:29 Uhr Schon im vergangenen Jahr, zum verspätet ausgetragenen 30. Vereinsgeburtstag, spielten die jüngsten und die ältesten Vereinsmitglieder Fußball. Foto: Maik Freitag up-down up-down

Die Sportgemeinschaft Schlagsdorf will am Sonnabend, 16. September, die möglicherweise letzten längeren Sonnenstrahlen in diesem Jahr nutzen, um Fußballturniere auszutragen. Dafür haben sich die Verantwortlichen ein ganz besonderes Spielsystem ausgedacht.