Bücher sind seine Leidenschaft: Der Schauspieler und Vorleser Rainer Rudloff startete in der Rehnaer Bibliothek die FerienLeseLust MV. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Mit Video und Profi-Tipps Schauspieler Rainer Rudloff nimmt Kinder in Rehna mit auf Leseabenteuer Von Michael Schmidt | 30.06.2023, 14:43 Uhr

Wenn ein Mann durch die Bibliothek sprintet, auf die Nase fällt und sich vor Publikum die Hose auszieht, ist Rainer Rudloff in seinem Element. Der Schauspieler gab in Rehna den Startschuss für ein Projekt, an dem 50 Bibliotheken in MV teilnehmen.