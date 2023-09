Gaudi bei Brezeln und Weißwurst Rieps statt München: Kleine Gemeinde im Norden feiert Oktoberfest Von Michael Schmidt | 25.09.2023, 12:26 Uhr So manches Bier dürfte auch beim Oktoberfest in Rieps getrunken werden. Symbolfoto: Matthias Balk/dpa up-down up-down

Es muss nicht immer München sein. Auch in Nordwestmecklenburg werden Oktoberfeste gefeiert. Zum Beispiel in Rieps und in der Kreisstadt Wismar.