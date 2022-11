Die in Jeese lebende Künstlerin Renate U. Schürmeyer zeigt noch bis Mitte Dezember einen Teil ihrer Werke im Kloster Rehna. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Zeitgenössische Kunst Kloster Rehna verlängert Ausstellung von Renate Schürmeyer Von Michael Schmidt | 09.11.2022, 16:32 Uhr

Wer in die Welt der zeitgenössische Kunst eintauchen will, für den könnte sich ein Besuch des Klosters in Rehna lohnen. Dort sind bis Mitte Dezember Werke von Renate U. Schürmeyer zu sehen.