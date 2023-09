Wer sich einer Mannschaftssportart anschließen will, besonders gut mit einem großen oder kleinen Ball umgehen kann oder sich gerne jede Woche intensiv bewegen möchte, ist am Mittwoch, 13. September, in der Rehnaer Sporthalle und auf dem Sportplatz am Benziner Weg genau richtig. Von 14.30 bis 17 Uhr lädt der Rehnaer Sportverein (RSV) zu einem Infotag ein.

Beim Sportfest gehörten Geschicklichkeitsaufgabe zum Programm. Foto: Maik Freitag

„Wer nicht genau weiß, was wir alles machen oder wer für seine Kinder etwas Sportliches sucht, ist hier genau richtig“, sagt Vorstandsmitglied Miriam Meyer. Auch Großeltern und Eltern können am Mittwoch in verschiedene Sektionen hineinschnuppern. „Wer will, kann Kinder auch begleiten. Vielleicht kommt der eine oder andere ja noch auf den sportlichen Geschmack“, sagt sie.

Auch die Fußballer des Rehnaer SV (Danny Soltwedel/rechts) gehören zum Verein. Foto: Maik Freitag

„Wir wollen uns zweieinhalb Stunden präsentieren, mit kleinen Disziplinen Neugier wecken und die Interessenten dann gerne zum richtigen Training einladen“, sagt Miriam Meyer. Aktuell bietet der Verein Fußball, Tischtennis, Badminton, Volleyball, Gesundheitssport, Breitensport und auch Tennis an.