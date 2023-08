Einschulung 50 neue Erstklässler in der Käthe-Kollwitz-Schule Rehna Von Maik Freitag | 27.08.2023, 14:01 Uhr Riesige Schultüten gab es für die Kinder zur Einschulung, ehe es erstmals in den Klassenraum ging. Foto: Maik Freitag up-down up-down

Genau 50 Mädchen und Jungen wurden am Sonnabend in den beiden neuen ersten Klassen der Rehnaer Käthe-Kollwitz-Schule begrüßt. Nach der eigentlichen Zeremonie ging es zur ersten Unterrichtsstunde in die Klassenräume.