Schulstress adieu: Einen Tag vor Beginn der Prüfungen verabschiedeten sich Rehnaer Zehntklässler mit einer bunten Sause vom Schulalltag. Foto: Maik Freitag up-down up-down Party statt Schule Rehnaer Zehntklässler feiern schrägen letzten Schultag Von Maik Freitag | 01.06.2023, 13:58 Uhr

Was für ein Spaß! Mit lautem Getöse, bunten Raben und in weißen Schutzanzügen feierten die Schüler der zehnten Klasse aus der Rehnaer Käthe-Kollwitz-Schule am Donnerstag ihren letzten Schultag. Alle 400 Schüler durften dabei mitmachen.