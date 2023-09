Millionen-Investition Start im Oktober: Rehna will Mühlenteich renaturieren Von Michael Schmidt | 23.09.2023, 10:26 Uhr Für mehr als drei Millionen Euro inklusive Fördermittel soll der Mühlenteich renaturiert werden. Foto: Michael Schmidt up-down up-down

In der Stadt Rehna soll ein weiteres Projekt in Millionen-Höhe umgesetzt werden. Im Vorfeld wird es dazu eine Infoveranstaltung für Einwohner und Interessierte in der Regionalen Schule mit Grundschule „Käthe Kollwitz“ geben.