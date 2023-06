Hier werden pro Tag etwa 70 Kuchen verspeist: Dass für jeden Besucher des Klosterfestivals in Rehna genügend Torte vorhanden ist, verdankt der Klosterverein vielen ehrenamtlichen Bäckern. Auch für das 13. Klosterfestival am Wochenende vom 17. und 18. Juni werden wieder fleißige Helfer gesucht. Wer einen selbstgebackenen Kuchen mitbringt, bekommt als Dank eine Eintrittskarte.

Der Kuchen kann im Nonnengarten am Kuchenstand abgegeben werden. Die freie Eintrittskarte können sich die ehrenamtlichen Bäcker am Einlass abholen. Wichtig ist, zu jedem Kuchen eine Zutatenliste beizulegen und die Behälter mit Namen zu beschriften. Das Kloster bittet zudem um eine vorzeitige Anmeldung der Kuchen und Torten per Telefon unter 038872 52 765 oder per E-Mail an info@kloster-rehna.de. Auch wer keinen Kuchen backt, kann bereits im Kartenvorverkauf Tickets vor Ort erwerben oder telefonisch reservieren.

Auf dem Programm stehen Tanz, Musik, Kunst und Mitmachaktionen

Neben dem traditionellen Kuchenbasar können sich Besucher am Kirchplatz 1a unter anderem auf Schwein am Spieß vom Schlachtbetrieb Speck, orientalisches und vegetarisches Essen, Brot und Pizza von Bäckerei Deuse sowie den Crepes-Stand der evangelischen Kirchengemeinde freuen. Auch Tanz, Musik, Kunst und Mitmachaktionen stehen auf dem Programm.