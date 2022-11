Vor dem Langen Haus in Rehna wurde diese vier Meter hohe Pyramide aufgebaut. Dabei half auch Amtshof-Mitarbeiter Rainer Kollatz. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Vier Meter hohes Schmuckstück Pyramide in Rehna soll erneut zu einem Blickfang werden Von Michael Schmidt | 23.11.2022, 16:16 Uhr

In Rehna gibt es für Kinder und Weihnachts-Fans wieder etwas zu bestaunen. So wurde eine mehrere Meter hohe Pyramide in der Stadt aufgebaut.