Derzeit gehört das Freibad in Grevesmühlen mit zu den nächstgelegenen Alternativen für Wasserratten aus Rehna und Gadebusch. Archivfoto: Michael Schmidt up-down up-down Rehna und Gadebusch Facebooknutzer äußern Wünsche – das sagen Bürgermeister dazu Von Sarah Heider | 09.02.2023, 15:29 Uhr

In einer Umfrage wurde knapp 300-mal abgestimmt, was in Rehna und der Umgebung fehlt.