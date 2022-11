Ab sofort können sich Besucher die Ausstellung „Prämonstratenserinnen in Rehna - ein mittelalterliches Kloster in Mecklenburg“ anschauen. An der Ausstellungseröffnung nahmen auch Nordwestmecklenburgs Vize-Landrätin Katrin Patynowski (li.) und Kultusministerin Bettina Martin (4.v.l.) teil. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Mit Video und Fotogalerie Rehna setzt auf hochmoderne Ausstellung im altehrwürdigen Kloster Von Michael Schmidt | 09.11.2022, 15:37 Uhr

Die Museumslandschaft in MV ist um eine Attraktion reicher. So können Besucher in Rehna in die Geschichte eines mittelalterlichen Klosters eintauchen. Eine multimediale Dauerausstellung wurde dort eröffnet.