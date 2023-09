Der Marktplatz in Rehna ist am Sonnabend, 9. September, wieder Treffpunkt, Einkaufsort und Bühne zugleich. Denn von 9 bis 14 Uhr bieten Händler und Kreative aus der Region ihre Produkte an. Um 11 Uhr ist der Zauberer John Merlin mit seinem Programm „Hokus Pokus Pumpernickel“ zu erleben. Anschließend wird Michael Michallek die Bewegungskunst Capoeira vorführen. Dabei handelt es sich um einen brasilianischen Kampftanz.

Von 13 Uhr an spielen die Straßenmusiker Mary Jane & The Sweet Baltic Jazz Orchestra ihre beschwingte Musik, den New Orleans Jazz, der sich einst an der afroamerikanischen Musiktradition orientierte. New Orleans war am Ende des 19. Jahrhunderts das Zentrum dieser Jazzmusik, bei der Afroamerikaner und Kreolen gemeinsam musizierten. „Die Schweriner Band spielt ebenso leidenschaftlich den tanzbaren Swing der 1920-Jahre“, so Antje Reinhold von der Kloster- und Stadtinformation.

Kunstspaziergang mit Herbert W. H. Hundrich in Rehna

Um 14 Uhr bietet sich die Gelegenheit für einen Kunstspaziergang. Der Künstler Herbert W.H. Hundrich führt durch seine Ausstellung, die gerade im Kloster Rehna eröffnet wurde. Unter dem Titel „Poesie des Augenblicks“ zeigt er Malerei, Zeichnung, Plastik und Objekte. Innehalten und den Augenblick besser wahrzunehmen, die schönen und die schmerzhaften Seiten der Gegenwart zuzulassen, ist das Ansinnen der Kunst von Herbert Hundrich. Die Kunst und der Künstler laden zum Gespräch ein, der Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Evangelischen Kirche Rehna. Der Eintritt ist frei.

Auch am Sonntag gibt es in Rehna einiges zu entdecken. So beteiligt sich das Kloster Rehna am Tag des offenen Denkmals. Zudem wird es um 13 und 15 Uhr ein Konzert des Theodor-Körner-Chors in der Klosterkirche geben.