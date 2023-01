Am Ortseingang von Rehna soll das neue Wohngebiet entstehen. Karte: Stepmap, 123map, OpenStreetMap, ODbL 1.0 up-down up-down Geplante Investition Rehna legt Pläne für neues Baugebiet „Am Forstweg“ öffentlich aus Von Sarah Heider | 13.01.2023, 16:38 Uhr

Die Stadt Rehna will vor allem für junge Familien attraktiv bleiben und plant gleich zwei neue Baugebiete. So können Stellungnahmen für das Gebiet „Am Forstweg“ eingereicht werden. Gebaut werden soll zudem in Brützkow.