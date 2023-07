Bei der Aktion können künftige Erstklässler mit Eltern oder Großeltern ihren künftigen Weg zur Grundschule fahren. Symbolfoto: Holger Glaner up-down up-down Vor den Sommerferien Künftige Erstklässler können in Nordwestmecklenburg gratis Busfahren üben Von Sarah Heider | 04.07.2023, 10:40 Uhr

Das Verkehrsunternehmen Nahbus bietet eine Übungswoche an, in der Eltern und ihre Kinder, die im Sommer eingeschult werden, kostenlos Bus fahren können. Was es dabei zu beachten gibt.