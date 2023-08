Olivia Althaus-Apmann dokumentiert ein Gefährt aus altem Metallschrott vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Es war eines der Kunstobjekte bei Dörfer zeigen Kunst 2022 in Thandorf. Archivfoto: Nicole Buchmann up-down up-down Nordwestmecklenburg Diese Gemeinden nehmen an der Aktion „Dörfer zeigen Kunst“ 2023 teil Von Anna Sophie Runge | 02.08.2023, 14:51 Uhr

Rund 130 Künstler präsentieren in 18 Ausstellungsorten in MV und Schleswig-Holstein ihre Werke. Auch in Nordwestmecklenburg beteiligen sich drei Gemeinden.