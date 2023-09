Verkehrschaos Neue Straßensperrung bei Cronskamp – K06 bei Groß Molzahn bald wieder frei Von Michael Schmidt | 11.09.2023, 16:29 Uhr Auch das Unternehmen KBS Dietrich Greifenhagen ist am Bau der K06 beteiligt. Hier füllt Farid Matzat 185 Grad heißen Bitumen in Asphaltfugen. Foto: Michael Schmidt up-down up-down

Autofahrer benötigen in Nordwestmecklenburg weiterhin starke Nerven. So ist im Amtsbereich Rehna eine neue Straßensperrung bei Cronskamp hinzugekommen. Kleiner Trost: Die Bauarbeiten an der K06 bei Groß Molzahn werden schneller als geplant beendet.