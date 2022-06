Nach der Ausstellungseröffnung findet in der Schönberger Kirche das Konzert „Ein Abend mit Johann Sebastian Bach“ mit Marie-Luise Zenker (l.) und Belén Sánchez Pérez aus Lübeck statt. FOTO: Lessing 36. Musiksommer in Schönberg Künstler beschäftigen sich mit Geschichte von Maurinmühle Von Christina Köhn | 20.06.2022, 16:59 Uhr

Anlässlich des 36. Musiksommers in Schönberg wird in der in der St.-Laurentiuskirche die Ausstellung „Ortszeit III“ eröffnet, die sich mit dem schweren Erbe von Maurinmühle auseinandersetzt.