Spielplatzeröffnung Nesower investieren in den Nachwuchs Von Maik Freitag | 26.06.2022, 11:18 Uhr

Mit finanzieller Hilfe der Stadt Rehna und einem Betrag aus Fördermitteln haben die Nesower in ihren Nachwuchs investiert. Während jetzt der Spielplatz in Dorf Nesow eröffnet wurde, soll gleiches bald in Hof Nesow erfolgen.