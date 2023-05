Foto: Michael Schmidt Mit Video Alarm in Utecht: Nachwuchs der Feuerwehr löscht brennenden Trecker Von Michael Schmidt | 07.05.2023, 16:11 Uhr

Sie sind fast schon so gut wie die Profis: die jungen Brandschützer aus Utecht. Am Wochenende zeigten sie, was sie gelernt haben und löschten ein Feuer. Außerdem fiebern sie einem Zeltlager mit 250 Teilnehmern entgegen.