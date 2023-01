Dashcams sind kleine Kameras, die an der Windschutzscheibe oder auf dem Armaturenbrett von Fahrzeugen befestigt werden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Nach Angriffen auf Einsatzkräfte Auch Feuerwehren in NWM sind für Kameras in Einsatzfahrzeugen Von Michael Schmidt | 02.01.2023, 14:21 Uhr

Nach Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht in Berlin wird auch im Norden der Ruf nach Dashcams lauter. Feuerwehrleute aus Schlagsdorf und Schildetal würden den Einsatz solcher Kameras in Fahrzeugen begrüßen.