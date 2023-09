In mehreren Dörfern im Amtsbereich Rehna sowie weiteren Orten in Nordwestmecklenburg wird es eine kurzfristige Verschiebung des für den 7. September geplanten Abfuhrtermins der Restabfallentsorgung geben. Das kündigte der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Nordwestmecklenburg am Mittwoch an.

Von der Terminverschiebung sind folgende Ortschaften in Nordwestmecklenburg betroffen.

Botelsdorf

Brützkow

Hanshagen

Herren Steinfeld

Hindenberg

Kasendorf

Kirch Grambow

Othenstorf

Pieverstorf

Sievershagen

Wedendorf

Wedendorfersee

Die Entleerung wird am Freitag, 8. September, nachgeholt. „Bitte stellen Sie den Behälter wie gewohnt bis spätestens 6 Uhr gut sichtbar und frei zugänglich zur Abholung bereit. Sollten Sie Ihren Abfallbehälter bereits zum Donnerstag bereitgestellt haben, lassen Sie diesen bitte an der Straße stehen“, rät Kreis-Pressesprecher Christoph Wohlleben.