Erste Pläne für den Neubau am bisherigen Feuerwehr-Standort in der Rehnaer Goethestraße sind bereits fertig. Das jetzige Domizil muss nach Angaben von Wehrführer Henry Wanzenberg bis Ende Januar 2023 geräumt sein. Foto: Michael Schmidt Finanzspritze in Millionenhöhe für neues Feuerwehrhaus in Rehna Von Michael Schmidt | 23.10.2022, 14:49 Uhr

Eines der wohl modernsten Feuerwehrhäuser in Nordwestmecklenburg könnte künftig in Rehna stehen. Das Land MV unterstützt die Stadt bei einer Investition in Millionenhöhe für die Feuerwehr.