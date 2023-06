Bei der Tombola herrschte großes Anstehen. Jeder wollte einen der 15 Hauptpreise gewinnen. Foto: Maik Freitag up-down up-down Vereine ziehen an einem Strang Meetzener richten riesiges Kinderfest mit 350 Gewinnen aus Von Maik Freitag | 25.06.2023, 16:53 Uhr

Stundenlang konnten sich am Samstag die Kinder aus der Gemeinde Holdorf-Meetzen an zahllosen Ständen beim Kinderfest in Meetzen versuchen. Daran beteiligt waren alle Vereine, die in der Gemeinde zu Hause sind.