Restauration mit Funkenflug - auch das gehört zur Arbeit von Schmiedemeister Uwe Wroblewski aus Rehna. FOTO: Sarah Heider Projekt für 14- bis 18-Jährige Schüler können in den Ferien Unternehmen in Rehna erkunden Von Michael Schmidt | 18.06.2022, 08:20 Uhr

Einblicke in die facettenreiche Welt des Handwerks können Jugendliche in Rehna und weiteren Orten erhalten. Das Projekt startet in den Sommerferien und richtet sich an Schüler, die sich handwerklich oder künstlerisch ausprobieren möchten.