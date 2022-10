Der Martensmann Stefan Pagel und der Rehnaer Bürgermeister Hans Jochen Oldenburg wollen erstmals wieder gemeinsam ein Fass Rotspon anstechen. Archivfoto: Maik Freitag up-down up-down Lübecker Bote bringt Wein nach Schwerin Rehna und Schönberg rüsten sich für die Ankunft des Martensmannes Von Michael Schmidt | 20.10.2022, 14:20 Uhr

Der Lübecker Martensmann will sich wieder auf die Reise nach Schwerin begeben. Dabei wird der Weinbote auch in Schönberg und Rehna Station machen, was groß gefeiert werden soll.